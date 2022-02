AUDIO - De Paola: “Pestone di Abraham? Ma quando mai, giocatore si lascia cadere"

Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio durante l’Editoriale per commentare la giornata di Serie A appena conclusa

Sul gol annullato alla Roma

“Il pestone di Abraham? Ma quando mai. Stava correndo e l’impatto è minimo. Il giocatore del Genoa come viene toccato si lascia cadere e queste non sono cose che fanno bene al calcio. L’azione offensiva si era interrotta anche se poi c’è stata continuità. Vogliamo rifletterci prima di annullare un gol o dare un rigorino”

Sull’espulsione di Zaniolo

“Ha detto ‘ma che c***o hai fischiato’. Come si fa a espellere un giocatore per una cosa del genere. Manca la personalità degli arbitri, Abisso avrebbe dovuto spiegare perché ha annullato il gol”

Sul mercato della Juve

“Era dai tempi di Marchisio che non si vedevano inserimenti verticali come quelli di Zakaria a centrocampo nella Juve. Quello della Juve è un mercato estivo, si è progettato un futuro per difesa, centrocampo e attacco. Applausi per la dirigenza bianconera che ha messo mano a una squadra che ritenevo difficile da sistemare. Gli acquisti di Vlahovic e Zakaria sono stati premiati dal gol sono molto funzionali”