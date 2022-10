AUDIO - Di Gennaro: "Kvara è un mostro, non si lamenta mai!"

"Ha cambiato il volto del Napoli e impressiona, anche perché non si lamenta mai".

© foto di Lorenzo Marucci

Come vede le rotazioni che hanno fin qui messo in campo Pioli e Spalletti? E' una delle domande poste ad Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi opinionista 'Rai' che ai microfoni di 'TMW Radio' ha risposto così: "Spalletti ha fatto ruotare la squadra in maniera perfetta, col Bologna ha vinto con i cambi ma anche in Champions. Non credo avranno problemi entrambi, ma il problema sono gli infortuni che ti fanno spostare giocatori in campo e portano con sé qualche problema a livello tattico. Problemi che, a mio avviso, può avere soprattutto il Milan. Il Napoli vuole arrivare fino in fondo, si sono adatti bene i nuovi. E il georgiano è un mostro. Ha cambiato il volto del Napoli e impressiona, anche perché non si lamenta mai".