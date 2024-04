AUDIO - Fedele: "ADL con Manna dica che al massimo si pensa all'Europa League"

Per commentare il momento in casa Napoli a 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto l'ex dirigente Enrico Fedele.





TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Marocchino:" Pioli lo vedrei bene al Napoli. Scamacca il 20% di Altobelli." Fedele:" Il Napoli sta facendo una polita alla Fiorentina ma deve essere chiaro." Impallomeni:" L'Inter di Inzaghi più bella di quella di Mancini e Mou:"

Per commentare il momento in casa Napoli a 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto l'ex dirigente Enrico Fedele.

Allegri può avere una voglia di rivalsa nei confronti della Juve e magari a sorpresa può andare a Napoli?

"Io vorrei conoscere questa mente diabolica (ride, ndr). Non si può dire una cosa del genere. Che Allegri non sarà più l'allenatore della Juve ne sono certo e che arriverà al suo posto Thiago Motta. Napoli è amante dei secondi senza contorno. Ma il Napoli è una grande società e prende Manna? Succedono delle cose che rimango basito. Se il Napoli vuole fare una politica che massimo si pensa all'Europa League, ADL lo dicesse chiaramente. Vorrei che fosse chiaro, che dica chiaramente che prende questo giovane e un buon talent scout e si parte per obiettivi diversi".

Come valuta l'Inter di Inzaghi nella storia del club nerazzurro?

"L'altro giorno guardavo le squadre di 10-15 anni fa e pensavo al mio Parma che non ha vinto uno scudetto con Cannavaro, Sensini, Thuram, ma dall'altra parte c'era un Milan con tanti campioni. Chi sono oggi i competitor? Quali di quelli di oggi giocherebbero in quelle squadre di 10-15 anni fa? C'è una cosa nell'Inter: c'è una modernità negli esterni, questo lo ammetto. E poi ha un centrocampo di grande qualità".