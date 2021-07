AUDIO - Giordano sicuro: “Il Napoli ha sbagliato a non aspettare luglio per Sarri”

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano. Ecco le sue parole:

Alla Lazio ritroveremo il Sarri di Napoli?

"Mi chiedo: Felipe Anderson dovrebbe arrivare per 5-6 milioni. Ma allora perché non tenere anche Correa? Sarri con lui, Anderson e Immobile avrebbe un tridente di spessore europeo. Perché andare a prendere Brandt o Sarabia? Mi vado a prendere uno che non conosco per uno che so cosa può darmi?".

Sarri che ha anche puntualizzato sul periodo alla Juventus e di una rottura già a ottobre:

"Se uno parte così non lavora nelle migliori condizioni e può togliere il disturbo. Ha vinto un campionato ma ha anche perso una Coppa Italia e una Supercoppa. E poi sappiamo come è andata in Champions. Non è stata un'annata troppo positiva. Io credo che non abbia una Lazio adatta al suo gioco e che viene da 5 anni con un gioco diverso, quindi sarà difficile entrare nella testa di questi calciatori e cambiarli".

Napoli, non aspettare luglio per Sarri forse è stato un errore?

"Sì, tanti giocatori li ha allenati, ha fatto un gioco bello, a tratti entusiasmante. Ma per fare i matrimoni si deve essere in due".

Juve-Dybala, che succederà?

"Dybala è un signor calciatore, ha vinto tanti campionato, ha trascinato la Juventus in certi momenti. Se vediamo l'ultimo anno ha faticato ma non può essere giudicato solo per questo".