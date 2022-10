AUDIO - Il paragone di Impallomeni: "Il Napoli mi ricorda la Dinamo Kiev del colonnello Lobanovski"

A parlare di Napoli e Inter a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.

Juventus, Allegri può salvare la sua panchina in queste otto partite? "Servono 15 punti da qui alla sosta. Se non fai risultato, non ha più la forza di dire niente. Già è poco forte adesso. Servono 15 punti e non sono pochi".

Napoli che fa paura anche all'Europa: "Dobbiamo studiare un nuovo fenomeno, che è Luciano Spalletti, che si sta mettendo in mostra e sta diventando un fenomeno internazionale, pur non vincendo ancora nulla. C'è una conquista europea di questo allenatore e di questa squadra che gioca su un'altro pianeta. Come esecuzione di schemi mi ricorda la Dinamo Kiev del colonnello Lobanovski. Da oggi lo chiamerò Spallettovski".

Teme una flessione? "Ci può essere, ma ormai ha i gradi, è un colonnello". Kvaratskhelia ricorda a Repice George Best: "Ci può stare, ma per me è un giocatore che nonostante sia giovane ha una maturità impressionante. Prima del rigore lui ha già battezzato l'angolo, è un giocatore essenziale. Questo Napoli è un laboratorio e lui è il paradigma di questo nuovo Napoli, che attacca in otto e difende in otto. Ha una condizione atletica devastante".