AUDIO - Impallomeni: "Bene così il Napoli, se batte l'Inter si rimette in carreggiata"

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Il pensiero di giornata?

"La Roma, che ha un passo da Scudetto nelle ultime sette. Ha una regolarità disarmante dopo un inizio difficile. Ora si è ripresa ed è a un tiro dalle migliori che sono in zona Champions. Può rimanere così a patto che negli scontri diretti faccia meglio".

Come ha visto il Napoli?

"Bene così. Se dovesse battere l'Inter si rimette in carreggiata".

E' la Juve la più credibile ora alle spalle dell'Inter?

"L'Inter deve temere se stessa. La Juventus è lì, è solida, ci sono tante variabili ma se si guardano anche le altre diventa interessante il discorso. La Juve ha un bel passo e una consapevolezza importante, ma non la vedo tanto più forte delle prime inseguitrici. Giusto che Allegri dica ancora che ha 9 punti sulla quinta, questo è l'obiettivo".

Come ha visto Milan-Fiorentina?

"Stimo Italiano, però bisogna fare delle critiche costruttive. Deve trovare una via di fuga da questa maledizione del gol con gli attaccanti. Il dopo-Vlahovic a Firenze è clamorosamente un flop. Non so dire dove sia il problema, ma trasmette un senso di incompiutezza enorme. E' potenzialmente forte ma discontinua. Forse è colpa dell'allenatore ma anche di una rosa che non è troppo da quinto posto".

Un pensiero sulla Lazio?

"Bruttissima. Siamo di fronte a una crisi tecnica, a una fase di rigetto. Tutti hanno responsabilità. E' una crisi tecnica sottovalutata. La qualità è scemata in tanti elementi chiave. Chi per un motivo, chi per un altro non ha reso come lo scorso anno. E i nuovi non si sono inseriti mai veramente. Inutile dire che salteranno teste. Ci sono condizioni difficili per immaginare qualcosa di diverso e meglio dello scorso anno. Per immaginare qualcosa di diverso ci vorrà del tempo. Ci sarà il tempo per risollevarsi? Non so".