AUDIO - Impallomeni: “Spalletti partirà col dente avvelenato e sarà uno dei candidati al titolo”

A dire la sua sui temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.



Napoli, arriva sulla fascia Olivera. Dove serve più rinforzare questa squadra secondo lei?

"Si parla un gran bene del sostituto di Insigne. Non vorrei che Spalletti ci sbalordisca di nuovo. Per me partirà col dente avvelenato e sarà uno dei candidati al titolo. Non vorrei che Spalletti stia studiando qualcosa di sorprendente, magari inventandosi una punta accanto a Osimhen. Il Napoli ha un gioco fantastico, ma gli manca un po' di praticità. Spalletti sa che serve un uomo accanto a Osimhen. Lui sa inventarsi qualcosa a livello tattico e credo possa arrivare una versione B che può essere determinante il prossimo anno. Spalletti ci ha abituato sempre ad alternative e, conoscendo il suo carattere, gli brucia dentro l'andamento di questo campionato. I tifosi devono stare sereni, il prossimo anno partirà agguerrito".