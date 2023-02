AUDIO - Novellino: “Due giocatori mi hanno sorpreso. Vi dico i segreti del Napoli”

Walter Novellino, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio

Che idea si è fatto sul Napoli? “Il segreto del Napoli è la qualità. Un altro punto di forza, poi, sono i nuovi acquisti. Giuntoli ha preso dei giocatori perfetti nel modulo di Spalletti. Kim e Kvaratskhelia mi hanno impressionato. Lobotka ha una qualità unica come tutti i componenti. Lozano rispetto allo scorso anno è molto migliorato. La cosa fondamentale, in più, è che sono squadra. Per esempio il Milan non lo è più”.

Quanto conta un allenatore in questo calcio?

“L’allenatore conta tantissimo. Conta per l’impostazione tattica e per coinvolgere i giocatori. Anche i dirigenti sono fondamentali. Il Napoli mandando via i big è andato meglio ed ha anche risanato il bilancio. Le dico che ad oggi Spalletti sta impattando nel 50% del lavoro, come Pioli lo scorso anno”.

Quanto può impattare questo coinvolgimento? Meret è un esempio?

“Spalletti è stato bravo ad aspettarlo ed a coinvolgere il portiere alla grande. Meret è un grandissimo portiere. in questo calcio c’è bisogno, poi, di un coinvolgimento di tutto. A fare la differenza, poi, è chiaro che sia anche la qualità”.