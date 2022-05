AUDIO - Porrini: "Broja immarcabile negli spazi, saprebbe colpire in Serie A”

"Meno bravo invece spalle alla porta, nella costruzione dell'azione, ma negli spazi è devastante".

L'ex difensore della Juventus Sergio Porrini, oggi nello staff dell'Albania, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio di Armando Broja, attaccante accostato al Napoli: "Dallo scorso anno a questo è cresciuto tantissimo e al Southampton è esploso. Le sue più grandi qualità sono nella progressione, specie palla al piede. Con i dovuti paragoni, ricorda un po' Leao per come diventa immarcabile se si allunga il pallone nello spazio. Meno bravo invece spalle alla porta, nella costruzione dell'azione, ma negli spazi è devastante".

Sarebbe adatto al Napoli?

"All'inizio, in Serie A, rischiano di far fatica tutti quanti. Le sue doti, però, sono quelle di chi sa far male in ogni ambiente, Italia compresa".