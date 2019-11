Auriemma a Tiki Taka: "Ancelotti confermato solo per l'ingaggio, ADL vuole farlo dimettere"

Direttamente dagli studi Mediaset, nel corso della trasmissione 'Tiki Taka', il noto giornalista Raffaele Auriemma si è così espresso sul Napoli e la situazione attuale: "Non mi meraviglia che non ci sia stata la scossa, ma ora ADL deve fare una riflessione. Se l'allenatore non avesse quel contratto sarebbe già stato esonerato. ADL voleva rimuoverlo già dopo il Salisburgo perché s'è espresso in disaccordo col ritiro, ADL vuole metterlo nelle condizioni di dimettersi, forse mettendogli la squadra contro ma lui se n'è andato da solo in ritiro pur non avendo in pugno la squadra".