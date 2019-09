Auriemma a Tiki Taka: "Col Cagliari approccio sbagliato mentre col Brescia calo nel finale per il caldo"

A Tiki Taka, trasmissione condotta da Pierluigi Pardo, è intervenuto Raffaele Auriemma che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La sconfitta con il Cagliari è figlia di un cattivissimo approccio. Il Napoli ha dimostrato nella gara con il Brescia che quando entra con la testa giusta diventa complicato riuscire ad evitare la sconfitta per l'avversario. Gli azzurri hanno sofferto un po' nel finale ma stiamo parlando di calciatori che stanno giocando ogni tre giorni, ci può stare un calo anche per il caldo. Il Napoli deve migliorare in difesa ma sette dei dieci gol subiti, li ha presi nelle prime due giornate quindi vuol dire che qualche passo in avanti in questo senso è stato fatto. La squadra di Ancelotti deve essere più cinica sotto porta".