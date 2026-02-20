Auriemma: "ADL chieda spiegazioni a Conte su infortunio McTominay! Perché tenerlo in campo?"

Raffaele Auriemma, giornalista, si è espresso così sul dubbio legato alla presenza di Scott McTominay domenica pomeriggio a Bergamo con l'Atalanta: "Sarà la terza gara consecutiva che lo scozzese dovrà saltare, dopo l'infortunio occorsogli nel primo tempo di Genoa-Napoli. Eppure si era detto che avrebbe saltato solo il Como a titolo prudenziale..."

"Sarebbe corretto se il presidente De Laurentiis chiedesse spiegazioni allo staff medico ma soprattutto all'allenatore. La domanda da rivolgere ad Antonio Conte è la seguente: non sarebbe stato preferibile far uscire McTominay quando ha denunciato i fastidio al gluteo, invece di tenerlo in campo fino al termine del primo tempo?"

Non è ancora noto se Scott rinnoverà il contratto che gli scadrà nel 2028, ma non è una decisione che vuole prendere adesso. Pur confermando il suo gradimento per la piazza di Napoli".