Caiazza: "Infortuni colpa di Conte? Questa cosa ha stancato! Rrahmani si fa male da solo..."

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, si è espresso così nel suo fondo pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano: "Ogni volta che nel Napoli c’è un infortunio la colpa cade sulla preparazione di Conte. È sistematico tirare in ballo il metodo del tecnico leccese quando si fa male un giocatore azzurro. Credo che questa storia abbia un po’ stancato tutti. Sono passati ormai tanti mesi dalle fasi di ritiro pre-campionato e pensare che Rrahmani si sia fermato di nuovo perché è stato stremato tra luglio e agosto 2025 è paradossale.

Sicuramente il modus di Antonio è diverso dagli altri. I suoi colleghi sono meno fiscali nella pre-season, ma ognuno lavora come meglio crede. Di sicuro nessuno si aspettava che si potessero contare ben 36 calciatori infortunati, compresi i lungodegenti e quelli che si sono fermati più volte. Ma se Amir rincorre Wesley e, cadendo, si lesiona il bicipite femorale e causa il calcio di rigore, non si capisce perché il colpevole sia Conte".