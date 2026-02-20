Il rimpianto di Petagna: "Non dovevo andar via da Napoli! Stavo bene e poi vinsero Scudetto"

Andrea Petagna ripercorre la sua carriera. L'attaccante ora al Monza ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del suo passato, in particolare di un errore che non rifarebbe: "Non dovevo andar via dal Napoli. Avevo fatto 70 partite con due infortuni, lì stavo bene, e l’anno dopo ha vinto lo scudetto".

Il centravanti poi si è soffermato sulla sua esperienza all'Atalanta, in particolare del gol realizzato proprio contro il Napoli e che portò al successo la squadra di Gasperini e che diede il via al ciclo meraviglioso della Dea: "Penso di aver salvato la panchina a Gasperini. Da lì forse è partito il suo ciclo. Gli ho mandato un messaggio quando ha vinto l’Europa League e mi ha risposto: 'Grazie, tutto è cominciato con un tuo gol'. Fantastico".