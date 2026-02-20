McTominay: "Critiche non mi offendono, conta ciò che dice l'allenatore e non la gente!"

vedi letture

Scott McTominay e le critiche. Poche, da quando è arrivato a Napoli. Ma tante durante i suoi anni al Manchester United. Lo scozzese ne parla ai microfoni del Corriere dello Sport: "Le critiche fanno parte del calcio, l’ho sempre saputo e non mi sono mai offeso. Fa parte del lavoro dei giornalisti, dei media, dei social... è normale.

Però non influiscono sul modo in cui gioco o su come vedo la partita. Non mi fanno star sveglio la notte. Il giudizio della gente è importante, ma le parole che contano realmente sono quelle dell’allenatore: se giochi e stai facendo ciò che lui ritiene sia giusto, sei a posto".