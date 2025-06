Di Gennaro: "Bonny fortissimo, giovane e ha gran fame"

vedi letture

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Bruyne e Modric? Quando giocavo io arrivavano campioni del genere, ma in un’altra fase della carriera. Bisognerà capire come stanno questi due calciatori che sono tra i più forti. Se devono venire a svernare o a mangiare la pizza allora no.

Mi auguro che arrivino entrambi perché il nostro calcio deve migliorare. Siamo dietro a tutte le nazioni più forti d’Europa a livello tecnico. Bonny? Per me è fortissimo, è giovane ed ha una gran fame. Fa goal, gioca per la squadra, è forte fisicamente, lo dico da 4 anni che va preso. Raspadori? Troverà sempre competizione a Napoli, ma Conte lavora sulla competitività sana”.