Auriemma: "Basta beghe tra politici, c'è gente che non può fare la spesa per la famiglia!"

Nel corso di Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato alcuni video che iniziano a circolare su famiglie che non riescono a fare la spesa: "Ho visto dei video che mi hanno fatto accapponare la pelle. Gente che fa la spesa ed alla cassa dice non ho soldi, come devono fare? Sono costretti a restare a casa, lo stanno facendo anche con rispetto, ma come devono fare a far mangiare la famiglia? Spiegatemi come evitare queste scene, c'è il rischio che questi video possano diventare sempre di più, i governi hanno sempre curato i loro interessi, i loro partiti, e non quelli dei cittadini. Giro anche per canale 5, alcune persone in tantissimi sono in poche stanze. Non si può abbandonare la gente per così tanto tempo? Deve esserci una risposta, non i teatrini dei decreti, bisogna vedere i fatti, non le risposte e le beghe tra i vari politici in tv, invece di mettere i soldi per le persone costrette a rimanere a casa".