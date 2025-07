Onofri: “Osimhen alla Juve? Con Yildiz e David formerebbe un attacco pauroso”

L’allenatore e commentatore tv Claudio Onofri ha parlato a Radio bianconera delle ultime vicende di casa Juventus: “Nel Mondiale per Club la Juventus ha avuto tanti problemi nel reparto difensivo. I 5 gol presi col City dimostrano che si deve innalzare in qualche modo quel settore del campo se si vuole tornare ad alti livelli. E' un torneo affascinante per quanto riguarda i nomi e i cognomi, ma che non sta aiutando a trarre dei giudizi generali. I campionati sono stati stressanti per tutte le squadre che partecipano, a parte sud americane che hanno chiuso la stagione da mesi. La dirigenza bianconera credo che stia lavorando tanto sul mercato adesso, andando a correggere in particolare l'attacco.

Mi spiace molto per Vlahovic, perchè potenzialmente può dare molto più rispetto a quello che ha dato fino ad oggi. Leggo nomi importanti accostati alla Juventus, come Osimhen che prenderei domani mattina, rinforzerebbe l'attacco in maniera importante. David è un attaccante centrale che ha caratteristiche ben diverse dall'ex Napoli, rapido, svelto, può fare la prima o la seconda punta e a me piace molto. Tudor ha messo in campo sempre un 3-4-2-1: Yildiz e David dietro ad Osimhen sarebbe un attacco che può far paura".