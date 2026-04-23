Cruciani: “Mai in corsa Scudetto, 30° in Champions e fuori dalla Coppa Italia: fallimento totale di Conte”

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Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha tracciato un bilancio molto critico della stagione del Napoli

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha tracciato un bilancio molto critico della stagione del Napoli, puntando il dito in particolare sul lavoro di Antonio Conte e sulle scelte di mercato estive. Un’analisi netta, senza mezzi termini, che mette in discussione l’intero percorso stagionale degli azzurri.

Il giudizio di Cruciani sulla stagione del Napoli

“Fallimento Napoli. Io penso che De Laurentiis abbia ben chiara la situazione. Antonio Conte in estate è stato accontentato in tutto: ha preteso Beukema ed è stato strapagato, De Bruyne non l’ha deciso lui ma non è stato un grandissimo acquisto anche per gli infortuni, Lang, Lucca, tutti calciatori voluti da Conte. Non ci può raccontare il contrario. Ha preteso tutto e ha ottenuto sul mercato quello che voleva, più o meno. Il risultato qual è stato? Non è mai stato in corsa per lo Scudetto, 30° in Champions League ed eliminato dalla Coppa Italia. Questo è il risultato di quest’anno di Antonio Conte: un fallimento totale, è innegabile. Poi si tira fuori l’alibi degli infortuni, ma da quando sono tornati più o meno tutti disponibili non è che le cose vadano a gonfie vele”.