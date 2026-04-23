Sepe: “Brava l’Inter, ma il Napoli partiva favorito e doveva lottare per vincere lo Scudetto”

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Luigi Sepe, intervistato da ParmaLive.com, ha parlato della lotta Scudetto soffermandosi sul percorso di Napoli e Inter.

Luigi Sepe, intervistato da ParmaLive.com, ha parlato della lotta Scudetto soffermandosi sul percorso di Napoli e Inter. Il portiere, attualmente svincolato, ha evidenziato come la squadra di Conte non sia riuscita a rispettare le aspettative di inizio stagione: “Il Napoli è partito con i favori del pronostico e doveva lottare per vincere lo Scudetto. Si sa che l'Inter è una squadra fortissima e diciamo che non c'è riuscito. Ad oggi, al 90% lo Scudetto è dell'Inter. Brava l'Inter e un po' di demerito del Napoli”.

Il percorso del Parma

Sepe ha poi elogiato il campionato del Parma, sottolineando la personalità mostrata soprattutto nelle sfide contro le grandi squadre: “Il Parma, essendo una squadra giovane, quando ha giocato contro le big, lo ha fatto in modo spensierato. Poi ha comunque dei giocatori forti e quando è così può succedere di tutto all’interno di un campionato. Il Parma è riuscito a fare risultato sia all’andata che al ritorno contro il Napoli, ha vinto a San Siro contro il Milan… Questo fa capire che il club ha giocatori giovani, forti che danno l’idea della spensieratezza di questo club”.