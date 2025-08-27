Auriemma difende Lucca: “Si è sacrificato per la squadra e ha permesso agli altri di segnare!”
Nel corso di 'A Tutto Napoli' su Tele A, è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma: “Quest’anno il Napoli ha la capacità di non dare mai punti di riferimento a nessuno. L’unico che l’ha dato a Sassuolo è stato purtroppo Lucca, che quelli che guardano il calcio un po’ sonnecchiando sul divano, dicono che ha giocato male. No, si è sacrificato per la squadra. Ha preso le botte lì davanti e ha permesso agli altri di andare a segnare”.
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
