Auriemma: “Gestione Conte horror! Club dissanguato e a febbraio fuori da tutto”

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"L’espressione di oggi è tagliare la corda. Significa: fuggire, scappare, andare via rapidamente, spesso di nascosto o per evitare situazioni sgradevoli, sinonimo di dileguarsi, darsela a gambe, svignarsela. Secondo voi a chi è associabile? L’assonanza c’è, avendo ancora un anno di contratto". Lo ha detto il giornalista Raffaele Auriemma parlando di Conte a Stile TV: "Lui ha sempre fatto così, non c’è da meravigliarsi, dispiace per i tifosi che ci restano mano per l’addio. Chissà se poi darà qualche spiegazione, ogni parola però che aggiungerà lo metterà in condizione di essere aspramente criticato anche dal presidente. I numeri sono inequivocabili, il tifoso distratto dice Scudetto, Supercoppa e secondo, ma non puoi ogni volta dissanguarti e azzerare le tue risorse.

Ringrazieremo sempre Conte, è un biennio positivo sui risultati e l’ho sempre detto, ma se vediamo cosa è servito per arrivarci allora è negativo. Basta vedere il costo rosa, 225mln quest’anno tra stipendi ammortamenti e prestiti è qualcosa di diverso per chi guarda oltre. Significa a febbraio non dovevi uscire così dalla Champions, dalla Coppa Italia e non doveva non lottare da febbraio. Da tutto. L’Inter uscendo stavolta non ha calato la sua intensità, a differenza dell’anno scorso permettendo al Napoli di vincere in maniera meritata ma inattesa. Oltre al conto in rosso, da quello che sappiamo e si racconta ma non tutti dicono, deve ricostruire per intero tutta la parte tecnico! Il litigio col medico è stato scandaloso, ha dato addosso, per non parlare di infortuni presunti… al fischio d’inizio di Milan-Napoli non c’erano Spinazzola e Olivera e non è stato mai spiegato perché. Non sono mai risultati infortunati, dopo tre giorni giocarono. Prima delle partite abbiamo saputo degli infortuni, poi della febbre. Una gestione horror! Tutti quelli che sento non vedono l’ora di respirare un’aria diversa a Castel Volturno, tanti dirigenti non ce la fanno più… cosa doveva fare ADL? Trattenere Conte e mandare via tutti gli altri”.