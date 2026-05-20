Mancini per la panchina? Un mese fa disse una frase precisa sul Napoli

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Roberto Mancini, allenatore dell'Al Sadd, è uno dei nomi accostati alla panchina del Napoli con Conte ormai al passo d'addio. L'ex ct della nazionale un mese fa era presente a Coverciano per l'evento Inside The Sport 2026 e aveva parlato dell'ipotesi Napoli. Queste le sue parole.

"Il Napoli ha un grande allenatore, ha fatto un campionato straordinario. E nella vita non si sa mai, le cose cambiano rapidamente, tutto può accadere. E poi hanno anche un grande presidente, non era così semplice vincere due Scudetti in pochi anni, soprattutto fuori da Milano e Torino. Quindi credo che continueranno così".