Inzaghi-Napoli? Del Genio: "23mln in Arabia e non penso voglia tornare"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 per parlare dell'addio ormai prossimo di Conte. Queste le sue parole a Linea Calcio: "Chi ha attaccato Conte non merita di essere preso in considerazione ma non credo neppure siano stati molti. Mi riferisco a chi è andato oltre l'aspetto tecnico legato alle partite e al suo lavoro. Simone Inzaghi? Mi risulta guadagni ora 23 milioni all'anno e non so se andrà via dall'Arabia.

Se vuole tornare in Italia il discorso cambia, ma non credo. Sarri? Quest'anno ha abbassato il baricentro non potendo fare il suo calcio spettacolare e allora ha resistito perché così non ha incassato molto. Sarri ha capito che non poteva segnare troppo per vari motivi e quindi ha pensato di non prenderle soprattutto".