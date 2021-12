Auriemma: “Gran feeling tra Manolas e il presidente dell’Olympiacos. Vi dico quanto offrono"

Nel corso di ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma: “Fatemi parlare di Manolas perché sono informato sull’argomento. Sono in contatto continuo con chi sta cercando di chiudere l'operazione. Il presidente dei greci, Marinakis, ha un grande feeling con Manolas. La società greca è disposta ad offrire al Napoli tre, massimo quattro milioni, quindi il Napoli potrebbe fare una minusvalenza. In questo modo permetti a Manolas si tornare in Grecia e stare finalmente bene. Secondo me Petagna resterà. Potrebbe invece andare via Ghoulam: non escludo una risoluzione del contratto perchè serve un terzino sinistro”.