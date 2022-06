Auriemma: “La Juve sta cercando di convincere Koulibaly tramite l’agente, ma lui non vuole andare”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Marte, è intervenuto nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” su Radio Marte

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Marte, è intervenuto nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” su Radio Marte: “Con Mertens succede che se ne andrà il nostro bomber più prolifico. Non è un operazione di nostalgia ma la vera domanda è se il Napoli riesca a prendere un giocatore agli stessi soldi che accetti di entrare a gara in corso e spaccare la partita.

Per me Meret può essere titolare ma il problema è capire cosa ne pensa Spalletti, che ha già dimostrato che per lui non lo è.

De Laurentiis guarda oltre e saprà trovare le soluzioni, oggi comunque restiamo tutti perpessi all’idea che possano partire tutti. Quando De Laurentiis fa comunicazione la fa anche in modo sbagliato.

De Laurentiis deve trovare il modo per trattenere Koulibaly a Napoli, non puoi lasciar andar via tutti i leader. Ho la sensazione che questa volta è lui ingolosito all’idea di poter cedere Koulibaly a qualche top club. Oltre al Chelsea c’è anche la Juve. Successivamente dovrà dire su chi punta il Napoli e soprattutto, come chiesto da Spalletti, deve parlare chiaro ai tifosi.

Tutti quanti vogliono Koulibaly nella prossima stagione, ma sono preoccupato perché in questo caso ci potrebbe essere un’addio molto doloroso. De Laurentiis, come con Mertens, potrebbe fare di nuovo il furbo e uscirne pulito. Dovrà essere Koulibaly a decidere dove andare, se non succederà questo la vedo dura per De Laurentiis uscirne nuovamente pulito. De Laurentiis non è che trascura l’aspetto sentimentale ma non lo ha. Ha una squadra che si nutre di passione.

Tu puoi anche prendere buoni giocatori ma per giocare in Champions serve gente esperta, e se perdi i 4 leader non puoi andare avanti. La Juventus sta cercando di convincere Koulibaly attraverso l’agente. Il problema è che il giocatore, per un patto stretto con la città di Napoli, non vuole andare. Ramadani vuole convincere De Laurentiis ad accettare la cessione per prendere poi Milenkovic”.