Auriemma: "Lozano punta centrale schiaffo alla miseria, non riesco più a vederlo in attacco"

Attraverso il suo canale su YouTube Raffaele Auriemma ha parlato del risultato della gara Napoli-Cagliari: "Non riesco più a vedere Lozano in attacco posizionato come punta centrale, è davvero uno schiaffo alla miseria di chi Lozano non se l’è potuto permettere. Si tratta dell’acquisto più caro della storia del Napoli e io devo vederlo sbagliare un tocco di palla perché la riceve più avanti rispetto alla sua posizione naturale. Il messicano ha una caratteristica che lo rende unico al mondo, con la sua velocità riesce ad entrare in area e quasi sempre di procura un calcio di rigore o viene atterrato o magari fa gol. Basta Lozano ed Insigne come punte centrali”.