Auriemma: "Manca il vice Anguissa. Chi lo sostituirà durante la Coppa d'Africa?"

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli, parlando dei temi attuali sugli azzurri: “Mercato? Manca soprattutto l’alternativa ad Anguissa. Quando andrà in Coppa d’Africa, parliamo di inizio dicembre, e ci starà secondo me fino alla fine perché il Camerun è tra le candidate a vincere la Coppa D’Africa… chi giocherà nel Napoli al posto di Anguissa? L’unica soluzione è mettere McTominay a sinistra, De Bruyne sotto-punta e Politano a destra: è l’unico modo con il quale puoi utilizzare i due play (Lobotka e Gilmour, ndr). E per avere Elmas come alternativa dalla panchina. L’unico modo è questo qui con il doppio play.

Il Napoli mi piace molto, però sono curioso di vedere come giocherà con Hojlund perché non è simile né a Lukaku e tantomeno a Lucca. Quindi potrebbe essere utile quando il Napoli giocherà con i due esterni, quindi non solo Politano ma anche Lang. E questo secondo me capiterà quando non ci sarà De Bruyne, perché noi non possiamo pensare che le giochi tutte”.