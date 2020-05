Auriemma: "Milik? Non mi dispiacerebbe scambio con Cuadrado, ha caratteristiche analoghe a Callejon"

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Sportitalia, nella trasmissione Speciale Mercato in merito alle tematiche di casa Napoli: "Gattuso vuole mettere esperienza nell'organico si cercano giocatori con background conosciuto. L'idea di dare Milik alla Juventus e di prendere in cambio Cuadrado non mi dispiace. Col colombiano si possono avere caratteristiche analoghe a quelle di Callejon.

ANCELOTTI - "Per puntare al meglio e puntare allo Scudetto Ancelotti era il meglio che si potesse prendere. Il tecnico emiliano ha commesso tanti errori tra cui lo stesso Lozano, il quale è stato incomprensibile come acquisto. Con Gattuso si è trovata la normalità sparita in un anno e mezzo".