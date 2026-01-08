Auriemma non ci sta: “Rigore per il Verona è ridicolo! Siamo davvero ridotti così?”

Il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso del suo intervento ai microfoni di Sportitalia, ha commentato gli episodi da moviola di Napoli-Verona: “Non vorrei che passasse inosservato il modo con il quale da una settimana all’altra e da una partita all’altra vengono giudicati gli episodi in area di rigore. Io trovo ridicolo il rigore assegnato al Verona. Non me ne voglia il Verona che ha fatto un’ottima partita, ma quel rigore sul quale l’arbitro, che aveva visto tutto, aveva lasciato andare, è stato richiamato al Var da Marini e mi chiedo perchè.

Quella è un’azione nella quale due calciatori si contrastano in un duello aereo, il pallone rimbalza sulle braccia di tutti e due e l’arbitro assegna il rigore. Così come il gol negato ad Hojlund. E’ vero che se tocchi il pallone con il braccio prima di segnare un gol nell’immediatezza è un gol annullato, ma quello è un pallone sparato addosso ad Hojlund da 20 centimetri. Ma veramente questo è il gioco del calcio? Siamo ridotti così? A fischiare dei rigori inesistenti, ridicoli. Io mi chiedo quante volte negli anni precedenti sono successe cose del genere e gli arbitri non hanno mai assegnato il calcio di rigore”.