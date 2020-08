Auriemma: "Per entrare nel vivo del mercato, servono le cessioni di Allan, KK e Milik"

Il giornalista Raffaele Auriemma, ha fatto il punto del mercato azzurro attraverso il suo canale Youtube: "Bisogna aspettare che ci sia qualche cessione, il Napoli ha circa trenta calciatore in organico, non si possono inserire tutti nella lista. I più indiziati a partire sono: Allan, Koulibaly e Milik. Spero che vadano via presto, non ho nulla contro di loro ma per motivi differenti è giusto che vadano altrove. Li ricorderemo per quello che di buono che hanno fatto in maglia azzurra e dimenticheremo le cose negative, come il rinnovo mancato di Milik. Il polacco, che è stato aspettato dal Napoli dopo i suoi due infortuni alle ginocchia, avrebbe l'idea di arrivare a scadenza nel 2021. Sarebbe una scorrettezza enorme perché lui ha dato molto meno di quello che gli ha dato Napoli. E' vero ha fatto i gol, ma vogliamo ricordare anche quelli che non ha segnato e che non hanno permesso al Napoli di raggiungere traguardi importanti? Speriamo porti qualche squadra con un'offerta importante. Con Allan invece probabilmente De Laurentiis ha sbagliato a non cederlo a gennaio dello scorso anno, quando il PSG offrì 70 milioni di euro. In quel caso il presidente tirò un po' troppo la corda, perché per il brasiliano voleva almeno 100mln ed invece ora si ritroverà a venderlo all'Everton per 30mln. Dopo quel mercato di gennaio Allan ha giocato con il muso lungo per un anno e mezzo, cioé lo abbiamo praticamente perso. Tutti i napoletani vogliono un mondo di bene a Koulibaly, pensate che io ho chiamato il mio cane Kalidou. Però il difensore azzurro da quando sta pensando di andare a vivere un'altra esperienza non è più lo stesso Koulibaly di prima. Quest'anno ha giocato poco e anche male, sarebbe ingiusto elencare le sconfitte dovute ai suoi errori, si tratta di un giocatore straordinario che porterà al club risorse importanti".