Auriemma: "Per Mertens non è questione di soldi, credo che Spalletti non lo voglia più"

Raffaele Auriemma, noto giornalista, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' su Radio Marte si è espresso così sulla questione del rinnovo

Raffaele Auriemma, noto giornalista, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' su Radio Marte si è espresso così sulla questione del rinnovo di Dries Mertens: "Io vedo che si continua a parlare di Mertens al Napoli, secondo me non è più solo una questione economica ma anche tecnica perché Spalletti non vuole più Mertens. Spero che i fatti mi diano torto".