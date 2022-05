Auriemma: “Sarri vorrebbe Mario Rui alla Lazio, in quel caso il Napoli può andare su Parisi”

Raffaele Auriemma, intervenuto a Radio Marte durante “Si Gonfia La Rete”, ha parlato del futuro del Napoli e del prossimo mercato

Raffaele Auriemma, intervenuto a Radio Marte durante “Si Gonfia La Rete”, ha parlato del futuro del Napoli e del prossimo mercato: “Il Napoli si sta collocando in una fascia di squadra più giovane, come il Milan che ha vinto con l’età media più giovane da quando la Serie A è a 3 punti.

Sono fiducioso del nostro mercato, inoltre, non essendoci più clausole rescissorie, oltre quella di Zielinski (90 milioni di euro), non venderà calciatori alle dirette concorrenti. Se tu vendi Koulibaly, al Barcellona o al Psg, lo dai a una diretta concorrente in Champions.

Ben venga lottare per la Champions divertendoci come con Mazzarri. Io temo che uno scenario come quest’anno non lo rivedremo mai più, spero di sbagliarmi.

Questa squadra non gode di una fisicità tale da poter vincere certe partite, è migliorato il centrocampo con Anguissa e ora anche la fascia sinistra con i nuovi innesti.

Sarri vorrebbe Mario Rui alla Lazio, in quel caso il Napoli potrebbe andare su Parisi. De Laurentiis ha già contattato il suo amico Corsi”.