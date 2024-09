Auriemma: "Sinceramente, pensavo che ADL le lacrime non le avesse!"

vedi letture

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di "Si Gonfia La Rete", commentando l'intervento odierno di Aurelio De Laurentiis. Infatti il numero uno del Napoli è scoppiato a piangere mentre leggeva una lettera sui suoi anni di presidenza in azzurro, queste le parole di Auriemma sull'accaduto:

"Io devo essere sincero: io pensavo che De Laurentiis le lacrime manco ce le avesse, per come lui si è presentato in vénti anni. Mai l'abbiamo visto così e quindi io lo dico con un certo stupore. Altri si sono commossi e l'hanno applaudito, io mi sono stupito che De Laurentiis abbia lasciato andare delle lacrime tra l'altro in pubblico".