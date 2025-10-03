Auriemma: “Sporting lento, perciò De Bruyne fa lo slalom ma non è in condizione…”

vedi letture

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto a Sportitalia e si è soffermato su Kevin De Bruyne: "Condiziona il modo di giocare del Napoli, ha segnato solo alla prima giornata di campionato e poi si è fermato. È un giocatore che è letteralmente sparito dalla geografia tattica del Napoli. Antonio Conte deve purtroppo barcamenarsi in questa situazione. Se io devo fare a meno di uno dei centrocampisti, metto in panchina De Bruyne, perché il Napoli non può permettersi di dare una marcia in più agli avversari. Nel Napoli finora non ha dimostrato quello che noi ci aspettavamo. Non critico De Bruyne che è un campione, ma non è in condizione.

Doppio assist con lo Sporting? Sì, però contro chi ha giocato in Napoli? Contro una formazione importante che non esprime nessun ragionamento tattico né strategico. È una squadra che ama giocare al calcio con un andamento lento, tanto che De Bruyne è riuscito a fare uno slalom fra tre avversari per lanciare Hojlund. Io mi auguro che lo stesso riesca a farlo domenica contro il Genova, che si presume possa arrivare al Napoli senza quella leggerezza che ha mostrato lo Sporting Lisbona. Sono due cose diverse".