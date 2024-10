Auriemma: “Via la scaramanzia, il Napoli può vincere lo scudetto! Il talismano è Conte”

Il giornalista Raffaele Auriemma, ai microfoni di SportMediaset, si è espresso così sulle prospettive del Napoli

Il giornalista Raffaele Auriemma, ai microfoni di SportMediaset, si è espresso così sulle prospettive del Napoli: “Via la scaramanzia. Cosa vuol dire essere scaramantici e quindi non va pronunciata la parola scudetto? Quest’anno il Napoli primo in classifica può vincerlo davvero. Le altre arrancano: l’Inter si accende e si spegne, il Milan vive di fiammate, la Juventus è forte ma deve ancora costruirsi per vincere il tricolore.

Se ripenso all’anno scorso mi viene ancora la rabbia, perché il Napoli se allenato bene avrebbe potuto vincere un altro scudetto. Bisognava però prendere Conte, fortunatamente è stato preso quest’anno: bravo De Laurentiis ad affidargli tutto il progetto tecnico e bravo Conte che sta portando in alto il Napoli. L’unico vero talismano si chiama Antonio Conte!”.