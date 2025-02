Ausilio firmerebbe per scudetto al Napoli e Champions all’Inter? Conte: “Non commento, è superfluo”

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno. Tanti i temi analizzati dal tecnico alla vigilia della sfida di domani contro il Como. Tra questi il riferimento della prima domanda era alle parole del ds dell'Inter Ausilio di ieri.

Firmerebbe Scudetto al Napoli e Champions all'Inter? La frase sa di chi è.

"No, non lo so. Ausilio? Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori, a meno che non si tocchi da far male il Napoli. Mi sembra una cosa da non commentare, superflua".