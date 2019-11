Avv. Canovi: "Ancelotti uno dei migliori al mondo, ma ricompattare questo gruppo non è facile"

L'avvocato Dario Canovi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sul momento del Napoli di Ancelotti: "Reputo Ancelotti uno degli allenatori del mondo, ha vinto tutto e ovunque, solo chi è un grande allenatore può dire di aver vinto in Francia, Inghilterra, Germania e Spagna. Chiaro che ricompattare questo gruppo non sia facile. Lui gode sicuramente della stima di tutti i giocatori, anche se devo dire che gli stessi giocatori non si sono comportati bene con lui nel momento in cui proprio lui è andato in ritiro".