Avv. Chiacchio sul caso plusvalenze: "Escludo la penalizzazione a carico del Napoli e degli altri club"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L'avvocato Eduardo Chiacchio, legale del Torino, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Perché Inter e Atalanta hanno chiesto il 3-0 a tavolino? E’ legittimo invocare tutti i gradi di giudizio per far valere le proprie ragioni, ma sia la giustizia endofederale che il Collegio di Garanzia del Coni hanno ritenuto che questi ricorsi non meritassero l’accoglimento, per cui ormai è stata scritta la parola fine e queste gare dovranno essere disputate. La Lega aveva programmato la data delle gare subordinandola all’esito dei giudizi stabilita, era solo uno stabilire una data nel caso i ricorsi fossero stati respinti, da oggi quelle date assumono efficacia.

Soddisfatto per il risultato ottenuto col Torino? "Molto, in due anni ho ottenuto col Toro un en plein, tre volte abbiamo vinto con la Lazio e tre volte con l’Atalanta. Quindi tutto bene, ho ottenuto i risultati anche quando sembravano difficilissimi, per cui oggi è stata scritta la parola fine su queste vicende. Ora la palla passerà al campo di gioco, come è giusto che sia quando le norme sono state rispettate".

Caso Plusvalenze, si escludono sanzioni per il Napoli e gli altri club coinvolti? "A mio avviso possiamo escludere la sanzione di penalizzazione a carico della società coinvolte. La Procura Federale ha limitato la propria portata accusatoria formulando richieste di pene limitate all’ammenda. Nessuna penalizzazione a carico delle società coinvolte e per quelle che avevano utilizzato le plusvalenze fittizie, quindi mi sento di escludere qualunque pena afflittiva intesa come penalizzazione a carico del Napoli e degli altri club”.