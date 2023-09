Avv. Grassani: "Osimhen-Lille? Napoli già prosciolto da ogni accusa"

Mattia Grassani, legale del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live

Mattia Grassani, legale del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live: "Prendo atto che la concomitante accusa oltre al falso in bilancio è di dichiarazione fraudolenta, già caduto dall'indagine della Procura di Napoli. Resta il falso in bilancio perché il Napoli fa parte della FilmAuro, che controlla Napoli e Bari, ecco perché il fascicolo viene trasferito a Roma per ogni approfondimento: il che non significa essere colpevoli o indiziati di reato, è un fascicolo in fase embrionale e che non ha nessun tipo di riflesso sull'indagine sportiva, in cui peraltro la società è stata assolta dall'accusa di plusvalenze fittizie. Questo è solo il prosieguo di ciò che accaduto e archiviato a Napoli.

L'indagine penale? Teniamo presente che per arrivare ad una prima conclusione del procedimento,ci vorrebbe tempo, per cui parliamo di scenari dilatati nel tempo, futuribili e possibili come non possibili, per cui anche fare ipotesi mi sembra prematuro e peraltro non rispettoso del principio di non colpevolezza. Il fascicolo trasmesso dalla Procura di Napoli a quella di Roma riguarda il trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli con contropartita economica ed in parte tecnica, rispetto a cui il Napoli è già stato prosciolto da ogni accusa. Sul fronte penale, invece, ripeto che è prematuro fare ogni tipo di valutazioni".