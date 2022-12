Avv. Lubrano: "Ecco cosa rischia la Juve. Sulle plusvalenze il caso è già chiuso"

"Sono tre le situazioni che potrebbero essere sollevate nei confronti della Juventus in un eventuale procedimento disciplinare-sportivo".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Enrico Lubrano, avvocato ed esperto di diritto sportivo, è intervenuto su Rai1 in merito al caso Juventus: "Sono tre le situazioni che potrebbero essere sollevate nei confronti della Juventus in un eventuale procedimento disciplinare-sportivo. La prima è relativa all'illecita amministrativo di base, cioè l'alterazione dei documenti, sanzionata con l'ammenda con diffida. La seconda è relativa all'illecito amministrativo aggravato, ovvero l'alterazione di documenti finalizzata all'ammissione ai campionati: è sanzionata con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, con la retrocessione all'ultimo posto in campionato, con l'esclusione dal campionato o con revoca dell'eventuale titolo.