Azzi: "Il Napoli fa di tutto per prendere Raspadori, perché in ritiro Spalletti ha insistito col 4-3-3?"

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, commenta su Twitter il mercato del Napoli.

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, commenta su Twitter il mercato del Napoli: "Il Napoli sta facendo di tutto per prendere Raspadori (che mi piace) e tornare al 4-2-3-1. Ma allora perché per tutta l'estate Spalletti ha insistito col 4-3-3? Zielinski ha già giocato da trequartista e anche Elmas. Non si potevano prendere le misure con loro, nel frattempo?".