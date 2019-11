Azzi: "Immagino che Meret partirà titolare con l'Armenia, è già il miglior portiere italiano"

Esordio in Nazionale per Gollini, ancora a secco Alex Meret. Ne parla sui social il giornalista di Repubblica Marco Azzi che scrive: "Immagino che Meret partirà titolare nella prossima partita dell'Italia contro l'Armenia: degno debutto per quello che è già (e sarà) il miglior portiere italiano per molti anni, con tutto il rispetto per il bravo Gollini".