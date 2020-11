Bacconi: "Insigne col Bologna ha fatto il doppio terzino, Lozano gioca in maniera diversa..."

Adriano Bacconi, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha commentato la vittoria di ieri contro il Bologna analizzando anche la questione modulo rimarcata ieri da Gattuso nel corso del post-partita: “Secondo me sono due i concetti determinanti nella valutazione tattica di una squadra e che vanno forse aldilà del sistema di gioco. Il primo è l’occupazione del campo rispetto all’avversario, sotto questo aspetto ieri il Napoli ha dominato il Bologna per 70′ comprimendolo e non facendolo giocare. Il secondo aspetto è rappresentato dalle dinamiche, specialmente tra gli esterni che si scambiano, e domenica ad esempio Insigne ha fatto praticamente il doppio terzino nonostante il 4-2-3-1: era spesso vicino ad Hysaj perché da quel lato del campo agiva Orsolini. Dall’altra parte invece agiva Lozano molto più alto, quindi le azioni si sviluppavano sempre con il recupero palla a sinistra e il lancio sull’altra corsia. Questa è stata la strategia, che con un osservazione più ‘statica’ avrebbe potuto portare a far confusione con un 4-3-3”.