Bagni critica Lukaku: "Ormai hanno capito tutti: se lo schermi non tocca palla. Non ha movimento"

vedi letture

Salvatore Bagni, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Si Gonfia La Rete su Tele A ha parlato di Conte e del momento di Lukaku: "Ormai han capito tutti che schermando il passaggio per Lukaku, gli mettono uno davanti, e tu stai fermo e non tocchi un pallone. Ma è proprio vedere il cambiamento delle cose che non vanno nella tua squadra, non è che gioca nell'altra squadra. Io capisco non posso aspettare un tempo l'Empoli, con tutto il rispetto che ho dell'Empoli.

Però ha visto che c'erano delle difficoltà e ha trovato la soluzione, l'ha trovata, non è la prima volta che trova la soluzione giusta. È un allenatore vincente, che vede e considera tutti. Non c'è Lukaku che 'È il tuo giocatore', che hai lavorato e non sei andato in Nazionale. Però sei quello in questo momento, magari ha avuto dei carichi molto pesanti in questa settimana, però sei quello, non ti muovi. Noi pensavamo che passando le partite lui trovasse più movimento, questa forse è la partita peggiore per lui in movimento. Sei 90 chili, a te ti posson dare il pallone addosso o il pallone alto, non hai di questi problemi. Il problema è che non ha movimento, se non hai movimento né laterale né in profondità...".