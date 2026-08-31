Fabregas-Allegri, Giuliani: “Abbiamo visto il calcio di questo millennio contro quello dello scorso”

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Fulvio Giuliani, direttore de La Ragione e tifosissimo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "Fabregas-Allegri? Abbiamo visto il calcio di questo millennio contro quello dello scorso. Il Como è una squadra indiscutibilmente europea, nel primo tempo ha dominato in lungo e in largo. Così come a Genova si è faticato troppo considerato il livello non eccelso della formazione di De Rossi, giocando contro il Como che è tutt'altra cosa si è visto tutto ciò nei primi 45 minuti.

Poi il Napoli ha avuto occasioni, poteva anche pareggiare di nuovo. Però dobbiamo anche uscire dall'analisi solo dell'episodio, dobbiamo essere onesti: dominati per 45 minuti. Nel secondo tempo il Como ha gestito dal 15' in avanti. Il Napoli anche quando ha preso in mano la partita con i cambi non ha mai dato la sensazione di poter dominare la partita. Nessun dramma, siamo solo alla seconda partita, però le cose vanno dette. Così come le avevamo dette dopo il Genoa, e cambiando l'avversario è cambiato inevitabilmente l'esito finale".