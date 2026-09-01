Alvino: "Perché nessuno ha fatto questa domanda ad Allegri in conferenza?"

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Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Teleclub Italia dopo il ko contro il Como di domenica: "Perché non è stata fatta questa domanda ad Allegri, quella di Vergara che non è entrato contro il Como, in conferenza stampa? Lo dico a tanti bravi colleghi che erano presenti in sala stampa. Era l'argomento che interessava un po' tutti e quindi mi sarei aspettato una domanda sul tema.

Come mai non c'è stato spazio per lui? Avremmo scoperto magari quello che abbiamo scoperto per McTominay che ha un serio problema di vesciche. Magari Vergara sta bene, anzi sta bene, ma almeno si faceva chiarezza sull'argomento che stava a cuore a tutti noi".