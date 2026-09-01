L'ex designatore Rocchi ammette: "Ho toppato la linea del VAR. Grosso errore"

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In attesa della ratifica del gip alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta di Milano per concorso in frode sportiva, l'ex designatore Gianluca Rocchi si è lasciato andare in un'intervista al Corriere dello Sport: "Errori ne ho certamente commessi, il principale la scorsa stagione. La linea del Var l'ho toppata, ho trasmesso un messaggio sbagliato, meglio più Var che meno. Anche in termini di comunicazione un grosso errore".