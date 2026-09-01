Como show? Non per Capello: "Non ho visto una squadra così esaltante"

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Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato della Roma: "Sostanzialmente la Roma è tornata a giocare come aveva finito nella scorsa stagione: ha dimostrato di non avere problemi di integrazione, non deve fare qualche cosa di diverso. Gasperini conosce perfettamente i suoi giocatori e i calciatori conoscono perfettamente l'allenatore: vanno in campo e ricalcano quanto fatto nella fase finale del campionato scorso, quando avevano rimontato fino alla qualificazione in Champions League. Li davanti, poi... Malen? Sì, si sta riconfermando anche il centravanti e quindi la strada è aperta: la Roma è sicuramente una delle candidate al titolo, sul serio".

Infine un pensiero sul Como: "Ho sentito esaltare il Como, ma io non ho visto una squadra cosi esaltante". Per l'ex tecnico del Milan, la forza del Como "è che tutti si aiutano. Si è visto anche sabato negli ultimi 20 minuti di difficoltà contro il Napoli: si sono tutti adattati, l'allenatore ha capito le difficoltà e ha messo i difensori contro gli attaccanti".

Per i lariani "c'è ancora tanto da lavorare. Anche Fabregas ha capito che affronterà tutte squadre che sanno che il Como è una delle pretendenti, quindi i giocatori dovranno essere molto più attenti, più veloci in tutto perché l'avversario giocherà al 110%".