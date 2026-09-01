Scotto: "Mercato disastroso tra rinnovi e colpi sbagliati! E a gennaio subito un problema..."

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Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato sul suo canale Youtube del mercato del Napoli: "Attenzione alle parole, non è un rinnovo quello per Mazzocchi, è un prolungamento di un anno per consentire il prestito al Venezia con riscatto in caso di salvezza".

"Ora Buongiorno va fuori lista e dovrà rientrare a gennaio, o almeno ce lo auguriamo. Il Napoli dunque comincerà il mercato di gennaio già col primo problema perché servirà subito un'altra cessione. Questo ci fa capire il disastro di questo mercato con acquisti del passato sbagliati e rinnovi sbagliati. Io sarò molto severo con la società per questo mercato. Non faremo sconti, faremo una critica severa. Ad esempio per me serviva anche un altro centrocampista. Folorunsho non solo è stato preso inutilmente ma ha anche rinnovato il contratto, per dire. Errori che il Napoli sta pagando".